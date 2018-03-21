Фильм "Путин", ставший хитом Интернета, выйдет сегодня на "России 1"

Сегодня телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Андрея Кондрашова "Путин", который уже успел стать хитом Интернета — его увидели более 35 миллионов пользователей социальных сетей.

В основу фильма легли семь эксклюзивных интервью с Владимиром Путиным. В фильме представлены малоизвестные подробности биографии президента, секреты политической кухни и шокирующая правда о событиях, изменивших ход истории, — от первого лица.

Первая часть фильма выйдет сегодня, 21 марта, в 21.00 на канале "Россия".