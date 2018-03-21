Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника

Тема:
Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечникаЧитайте нас в Telegram
Пожалуй, самое популярное средство для повышения потенции – виагра – как оказалось, способно на большее.
Американские исследователи выяснили, что при ежедневном приёме небольших доз этого препарата снижается риск развития колоректального рака (опухолей различных отделов толстой и прямой кишки). По словам специалистов, этот тип рака занимает третье место среди печального "рейтинга онкологической смертности".
Напомним, что виагра – это наиболее известная торговая марка, под которой выпускается лекарственное средство силденафил. Изначально этот препарат был синтезирован с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемии, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально.
Зато у виагры обнаружился другой эффект: ярко выраженное влияние на кровоток в области органов малого таза. Лекарство расслабляет гладкие мышцы вокруг кровеносных сосудов, из-за чего в последние поступает больше крови.
Кстати, таким образом лечат не только эректильную дисфункцию, но и лёгочную гипертензию у недоношенных детей. А теперь медики нашли препарату ещё одно полезное применение.
Биохимики выяснили, что виагра препятствует образованию полипов в кишечнике – аномальных скоплений клеток на его стенках, которые в большинстве случаев перерастают в раковые. По словам экспертов, рост таких образований может начаться в подростковом возрасте и проходить с разной скоростью. Так, средний возраст, в котором пациентам ставится диагноз "рак толстой кишки", составляет сегодня 39 лет.
Как пояснил руководитель исследовательской группы Даррен Браунинг (Darren Browning), первые эксперименты команда проводила на животных моделях. Учёные создали модифицированных мышей с генетической предрасположенностью к развитию колоректального рака: у них была мутация, из-за которой ускорялся рост полипов. Та же мутация часто возникает и у людей.
Своим подопытным исследователи ежедневно давали питьевую воду с небольшой дозой силденафила, а контрольная группа осталась без лекарства. Вскоре специалисты увидели, что у животных, которые принимали виагру, количество полипов на стенках кишечника было в два раза меньше по сравнению с контрольной группой.
Авторы поясняют, что в данном случае эффект обеспечивается не за счёт расслабления гладких мышц. Лекарство запускает другой механизм: оно стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, который содержится в мембранах клеток, образующих внутреннюю "оболочку" кишечника – эпителий.
Наблюдения показали, что при повышенных уровнях циклического гуанозинмонофосфата подавляется избыточная пролиферация клеток – их разрастание путём деления, из-за которого и появляются полипы. Именно пролиферирующие клетки больше других подвержены мутациям, вызывающим рак.
Кроме того, при постоянном приёме препарата также запускается апоптоз – естественное устранение дефектных клеток, из которых развиваются раковые.
Исследователи отмечают важный момент: виагра никак не влияет на полипы, которые уже успели образоваться в кишечнике, зато рост новых она сдерживает. Иными словами, препарат можно использовать скорее не для лечения, а для профилактики возникновения колоректального рака.
Теперь команда планирует провести клинические испытания силденафила с пациентами, у которых повышен риск развития такого типа рака. Среди факторов, которые могут повысить этот риск, учёные назвали наследственность, уже существующие множественные полипы в кишечнике, а также хроническое воспаление кишечника.
Кстати, чтобы избежать возникновения рака кишечника, стоит ограничить потребление холестерина, ведь он ускоряет развитие опухолей в сто раз.
Ранее по теме
-
Рак перестал быть смертельным: современные онкоцентры откроют по всей стране16 суток назад
-
Защиту от рака обнаружили на коже человека18 суток назад
-
Нарциссы оказались источником эффективного противоракового средства20 суток назад
-
Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри1 месяц назад
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах1 месяц назад
-
Крупное исследование действия мобильников на организм вновь дало неоднозначный результат1 месяц назад
Сейчас
Число жертв взрыва газа в Мурманске увеличилось до трех
При теракте у здания Кабульского университета погибли 26 человек
Картина дня
-
Девочка устроила стрельбу в школе
- Саркози припомнили миллионы Каддафи
- Дуров ответил на угрозы блокировать Telegram
- Трамп поздравил Путина вопреки ожиданиям скептиков
- Российских дипломатов выслали из Британии
Самое читаемое
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Глушков мог погибнуть в результате секс-игры
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Студенты МГУ встретились с Леонидом Слуцким
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"