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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад

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21 марта 201810:17 Юлия Воробьёва

Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника

Биохимики нашли легендарному препарату ещё одно полезное применение.
Фото PublicDomainPictures/pixabay.com.

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Пожалуй, самое популярное средство для повышения потенции – виагра – как оказалось, способно на большее.

Американские исследователи выяснили, что при ежедневном приёме небольших доз этого препарата снижается риск развития колоректального рака (опухолей различных отделов толстой и прямой кишки). По словам специалистов, этот тип рака занимает третье место среди печального "рейтинга онкологической смертности".

Напомним, что виагра – это наиболее известная торговая марка, под которой выпускается лекарственное средство силденафил. Изначально этот препарат был синтезирован с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемии, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально.

Зато у виагры обнаружился другой эффект: ярко выраженное влияние на кровоток в области органов малого таза. Лекарство расслабляет гладкие мышцы вокруг кровеносных сосудов, из-за чего в последние поступает больше крови.

Кстати, таким образом лечат не только эректильную дисфункцию, но и лёгочную гипертензию у недоношенных детей. А теперь медики нашли препарату ещё одно полезное применение.

Биохимики выяснили, что виагра препятствует образованию полипов в кишечнике – аномальных скоплений клеток на его стенках, которые в большинстве случаев перерастают в раковые. По словам экспертов, рост таких образований может начаться в подростковом возрасте и проходить с разной скоростью. Так, средний возраст, в котором пациентам ставится диагноз "рак толстой кишки", составляет сегодня 39 лет.

Как пояснил руководитель исследовательской группы Даррен Браунинг (Darren Browning), первые эксперименты команда проводила на животных моделях. Учёные создали модифицированных мышей с генетической предрасположенностью к развитию колоректального рака: у них была мутация, из-за которой ускорялся рост полипов. Та же мутация часто возникает и у людей.

Своим подопытным исследователи ежедневно давали питьевую воду с небольшой дозой силденафила, а контрольная группа осталась без лекарства. Вскоре специалисты увидели, что у животных, которые принимали виагру, количество полипов на стенках кишечника было в два раза меньше по сравнению с контрольной группой.

Авторы поясняют, что в данном случае эффект обеспечивается не за счёт расслабления гладких мышц. Лекарство запускает другой механизм: оно стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, который содержится в мембранах клеток, образующих внутреннюю "оболочку" кишечника – эпителий.

Наблюдения показали, что при повышенных уровнях циклического гуанозинмонофосфата подавляется избыточная пролиферация клеток – их разрастание путём деления, из-за которого и появляются полипы. Именно пролиферирующие клетки больше других подвержены мутациям, вызывающим рак.

Кроме того, при постоянном приёме препарата также запускается апоптоз – естественное устранение дефектных клеток, из которых развиваются раковые.

Исследователи отмечают важный момент: виагра никак не влияет на полипы, которые уже успели образоваться в кишечнике, зато рост новых она сдерживает. Иными словами, препарат можно использовать скорее не для лечения, а для профилактики возникновения колоректального рака.

Теперь команда планирует провести клинические испытания силденафила с пациентами, у которых повышен риск развития такого типа рака. Среди факторов, которые могут повысить этот риск, учёные назвали наследственность, уже существующие множественные полипы в кишечнике, а также хроническое воспаление кишечника.

Кстати, чтобы избежать возникновения рака кишечника, стоит ограничить потребление холестерина, ведь он ускоряет развитие опухолей в сто раз.

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