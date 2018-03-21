Артемий Панарин назван первой звездой дня в НХЛ

Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин, забросивший в ворота "Нью-Йорк Рейнджерс" три шайбы, был признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Это второй хет-трик российского хоккеиста в энхаэловской карьере.

Второй звездой дня назван форвард "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, отличившийся дважды в игре с "Лос-Анджелес Кингз" (2:1). Тройку лучших замкнул нападающий "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин, записавший на свой счет две шайбы и одну голевую передачу во встрече с "Филадельфия Флайерз" (4:5).

В нынешнем сезоне Артемий Панарин сыграл 74 матча за "Коламбус". В его активе 68 (25 шайб + 43 передачи) очков.