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21 марта 201810:49

Россиянин впал в кому на Пхукете после укуса комара

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Житель Барнаула Герасим Григорьев заразился в Таиланде лихорадкой денге.

На острове Пхукет его укусил комар. После этого мужчина, который уже шесть лет живет в Таиланде, впал в кому. Сейчас он находится в реанимации, лечение платное (около 150 тысяч рублей в сутки), так как страховки у него не были. Друзья и родственники начали сбор денег в Интернете, сообщает "Россия 24".

Как рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом Владимир Соснов, посольство России в Таиланде направило официальный запрос о состоянии и истории болезни россиянина. Сотрудники дипведомства находятся на связи с родственниками и друзьями заболевшего россиянина.

Другое название лихорадки денге — финиковая болезнь. В России они встречается только у путешественников, вирус привозят в качестве сомнительного "сувенира" после поездки в Азию или Африку. Но чаще домой вернуться не удается и ждать выздоровления приходится в чужой стране. Вирус развивается стремительно: температура под 40, сыпь, мигрень, боли в суставах, часто интоксикация. Самые тяжелые последствия – кома или смерть.

Наиболее тяжело денге протекает у детей и пожилых людей. Однако реакция на нее каждого организма индивидуальна: некоторые испытывают симптомы в полной мере и даже впадают в кому, некоторые переносят лихорадку "на ногах".

Переносчиками вируса денге в основном являются комары вида Aedes Aegypti. Они же способны передавать чикунгунью, желтую лихорадку и инфекцию Зика. В отличие от других комаров Aedes Aegypti наиболее активны ранним утром и перед закатом, то есть когда люди перемещаются между работой и домом. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.

Существует четыре разных типа вируса, вызывающих лихорадку денге. После болезни возникает пожизненный иммунитет к одному конкретному штамму. Но другими заразиться можно, и болезнь часто протекает в более тяжелой форме.

Турпоток из России, особенно из азиатской части страны, в Юго-Восточную Азию постоянно растет. Как следствие, увеличивается и число заболевших опасными вирусами, в том числе и лихорадкой денге. Встретиться с лихорадкой можно не только в Таиланде. По статистике Роспотребнадзора, только за последние два года было зафиксированы более 400 случаев у туристов, побывавших, помимо Таиланда, во Вьетнаме и Доминиканской Республике. Распространена болезнь в Латинской Америке и даже в Африке, в том числе встречалась в Египте.

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