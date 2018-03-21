Россия вмешалась в японскую погоду. В свой день рождения Лавров шутит и ест торт в виде мяча

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим японским коллегой Таро Коно пошутил о вмешательстве России в погоду в Японии, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В японской столице в среду прошел снегопад. Так поздно — в конце марта — его в Японии давно не было.

На своей странице в Facebook Захарова написала, что в начале рабочего ланча японский министр отметил, что российская делегация "привезла" в Японию снег.

"Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду", — пошутил в ответ Лавров, сфотографировав снегопад.

Вероятно, шутливое настроение главы российского МИДа связано с днем рождения. 21 марта Сергею Лаврову исполнилось 68 лет, передает РИА Новости.

Как пишет Захарова в Facebook, глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно "тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча". В долгу Лавров не остался, подарив японскому министру официальный мяч чемпионата мира, который состоится в России летом.

Глава дипведомства России является болельщиком московского клуба "Спартак" и, по его собственным словам, старается хоть раз в неделю играть в футбол.