Поезда в Бельгии остановились из-за кражи кабеля

В Бельгии произошел сбой в движении пассажирских электропоездов, курсирующих между городом Турне и Брюсселем. Причиной инцидента тала кража кражи нескольких сотен метров медного кабеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В последние годы в европейских странах значительно участились случаи хищения медных проводов. В связи с этим компания-оператор бельгийских железных дорог начала заменять на путях медный кабель на алюминиевый.