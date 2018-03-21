СКА стал вторым по посещаемости хоккейным клубом Европы

Международная федерация хоккея, основываясь на обработанной статистике, опубликовала список европейских клубов, лидирующих по средней посещаемости матчей в регулярном сезоне-2017/18. Санкт-петербургский СКА оказался в нем на втором месте. Игры команды Олега Знарка посетили в среднем 11847 зрителей.

Лидером же в списке самых посещаемых клубов Европы стал швейцарский "Берн" – 16371 человек наблюдали за встречами своих любимцев. Третье место досталось еще одному клубу из КХЛ – минскому "Динамо" (11738).

В двадцатку лучших по посещаемости клубов Европы вошли также ярославский "Локомотив" (11-е место, 8139), омский "Авангард" (12-е, 7741) и столичный "Спартак" (16-е, 7493).