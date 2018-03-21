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21 марта 201811:42

В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в Мурманске
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Число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до трех человек – в одной из больниц скончался пострадавший мужчина. Ранее сообщалось, что жертвами происшествия стали случайный прохожий и оказавшаяся под завалами женщина.

"Только что довели информацию, что есть третья жертва — мужчина. Скончался в больнице", — рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области.

ЧП произошло 20 марта в пятиэтажке на улице Свердлова. После взрыва обрушились стены третьего, четвертого и пятого этажей первого подъезда, а ударной волной выбило стекла в соседнем доме. Момент взрыва попал в объектив камеры.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что в результате происшествия пострадали четверо, еще пятеро были спасены. Возбуждено уголовное дело.

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