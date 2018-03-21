Биткоин могут запретить за детскую порнографию

Сенсационная новость пришла из Германии — группа ученых Аахенского университета обнаружила детскую порнографию в блокчейне криптовалюты Bitcoin. Как сообщает американский сайт Gizmodo, на детское порно из кода биткоина ведут сотни ссылок и даже найдено одно запрещенное изображение. Такая находка может привести к запрету криптовалюты в большинстве стран мира и погубить многомиллиардную индустрию.

Как следует из документа разработчиков из университета RWTH Aachen, представленного на конференции в Кюрасао, исследователи изучили примерно 1600 файлов блокчейна "электронных денег" и обнаружили, что 99% из них состоят либо из текста, либо из изображения, а 8 файлов содержат сексуальный контент. Один был порнографическим изображением несовершеннолетнего, а другие содержали 274 ссылки на жестокое обращение с детьми. Причем 142 ссылки вели на детское порно в даркнете.

"Поскольку все данные блокчейна загружаются и постоянно сохраняются пользователями, последние несут ответственность за любой нежелательный контент, добавленный в блокчейн другими, — отмечается в докладе. — Наш анализ показывает, что содержание незаконной порнографии может сделать простое владение биткоинами незаконным", — подводят итог немецкие ученые. В мире хранение детской порнографии запрещено в 112 странах. Потенциально они могут запретить и хранение биткоинов.

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