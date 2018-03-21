Трех сотрудников "Почты России" поймали на краже сотен посылок

Трех сотрудников московского сортировочного центра "Почты России" и двух водителей грузовиков задержали по подозрению в краже нескольких сотен посылок с электроникой, сообщила пресс-служба предприятия. За подозреваемыми вели круглосуточное видеонаблюдение сотрудники почтовой службы безопасности и полиции.

Делу дали ход после обнаружения жителем Чертанова 12 марта на улице нескольких десятков вскрытых посылок. Представители предприятия полагают, что задержанные причастны к этому и нескольким десяткам других случаев краж отправлений.

Действовали злоумышленники по отработанному сценарию: операторы отбирали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику, а затем по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и сбывали украденные товары.

Подозреваемым, которые, как отмечается, уже признались в содеянном, грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере".

Всем пострадавшим "Почта России" пообещала компенсировать стоимость пропавших посылок.