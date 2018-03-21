"Я старею и достаточно резко": Пугачева откровенно ответила критикам ее фото без макияжа

Алла Пугачева ответила критикам ее фото без макияжа, выложенного в "Инстаграме" накануне выборов президента России.

"С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", – написала она и опубликовала фото с мокрой головой – после того, как вышла из душа. Среди интернет-пользователей тут же нашлось немало тех, кто оставил ядовитые комментарии в адрес внешности Примадонны, советуя ей не выкладывать подобные кадры.

Алла Борисовна на эти выпады в ее адрес ответила очень проникновенно, откровенно и мудро. Певица призналась: "Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", — призналась певица. При этом она пожелала и поклонникам, и критикам "счастья и долгих лет жизни".

"Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь", — пожелала Пугачева, добавив: "Все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной".

"Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!" – написала Примадонна.

Поклонники Аллы Борисовны оставили в ее "Инстаграмме" на эти откровенные строки много добрых слов благодарности за ее творчество. "В любом возрасте вы Королева!" – написала, в частности, одна из поклонниц Примадонны.

Впрочем, это фото "из бани" – не первый кадр без макияжа. Еще в феврале Пугачева выложила фото, в комментарии к которому написала: "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет".

В день выборов президента России сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин приняли участие в голосовании в Звенигороде.