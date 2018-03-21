Британский посол не хочет слышать позицию России по делу Скрипаля

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу отказался принять участие в сегодняшней встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне, передает ТАСС.

МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля. Об этом во вторник заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Как известно, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества.

Они были обнаружены без сознания в городе Солсбери. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, однако каких-либо доказательств представлено не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне, но РФ категорически отвергла свою причастность к инциденту и приняла ответные меры, в том числе выслала такое же число британских дипломатов.