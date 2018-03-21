Баллончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьников

Тема:
Свалки Подмосковья 1 час назад
Баллончик или свалка? В подмосковном Волоколамске в больницу попали 20 школьниковЧитайте нас в Telegram
В одной из школ подмосковного Волоколамска, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово", с признаками отравления госпитализированы 23 ученика. При этом официально информация о госпитализации детей пока не подтверждена, как и сообщения о распылении в школе газового баллончика.
"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей", — сообщили ТАСС в экстренных службах.
При этом источник уточнил, что информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. По его словам, очевидно, причина — резкий запах сероводорода.
Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова, в свою очередь, также сообщила, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода".
"Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", — заявила она. По ее словам, "никаких ЧП в школах не было". "Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", — сказала Волкова.
Сейчас ситуация находится под контролем. Министерство образования и МЧС оповещены о сложившейся ситуации.
Начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев, со своей стороны, также опроверг информацию ряда СМИ, что якобы дети пострадали от распыления газового баллончика.
По его словам, а городе утром стоял неприятный запах. "Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забирали своих детей из школы и отвозили в приемное отделение медицинских учреждений на осмотр", — сказал он При этом Полежаев заявил, что "случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было".
Пресс-служба администрации Волоколамского района также не подтверждает информацию о возможной госпитализации детей или распылении баллончика в школе, а пресс-служба Минздрава Подмосковья не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что местные жители жалуются на невозможные условия жизни вблизи свалки "Ядрово" и неприятный запах. В начале марта в Волоколамском районе прошли митинг. Люди требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.
Ранее по теме
-
На полигоне "Ядрово" ликвидировали все очаги утечки свалочного газа3 суток назад
-
Воробьев взял на контроль ситуацию с полигоном "Ядрово"10 суток назад
-
В Волоколамске из-за мусорного полигона могут ввести режим ЧС14 суток назад
-
Запах со свалки в Балашихе снова досаждает жителям города24 суток назад
-
Превышение уровня сероводорода зафиксировано на юго-востоке Москвы1 месяц назад
-
Кучинская помойка превратится в санную трассу1 месяц назад
Сейчас
Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией
Картина дня
-
Стрельба в курганской школе
- Британский посол не приедет в МИД РФ на встречу по делу Скрипаля
- Саркози припомнили миллионы Каддафи
- Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой
- Школьники попали в больницу в подмосковном Волоколамске
Самое читаемое
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Глушков мог погибнуть в результате секс-игры
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Госдеп угрожает санкциями "Северному потоку-2"
- ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
- Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
- ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам "ОФК Банка"
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Студенты МГУ встретились с Леонидом Слуцким
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"