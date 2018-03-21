По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"Читайте нас в Telegram
По Московскому центральному диаметру Лобня — Одинцово будут курсировать электрички нового поколения "Иволга". Поезда российского производства отличает плавный ход, низкий уровень шума и просторные вагоны без тамбуров. Двадцать три таких состава до конца года изготовит и поставит в столицу Тверской вагоностроительный завод.
"Иволги" улетают с Киевского вокзала каждый час, бесперебойно и быстро, до Новопеределкина добираются меньше, чем за полчаса. Современные поезда курсируют уже полгода и успели обзавестись поклонниками.
— Едет тихо, и кондиционеры работают, не так жарко.
— Вместительность вагонов хорошая. Нет сквозняка такого, как в старых видах электричек.
— И просторнее, и красивее, и уютнее!
Скоро "Иволг" в столице станет больше, и ездить они будут в разных направлениях.
"Центральная пригородная пассажирская компания и Тверской вагоностроительный завод подписали договор на поставку 23 электропоездов "Иволга" для Московских центральных диаметров", — рассказала пресс-секретарь Центральной пригородной пассажирской компании Софья Попова.
На Тверском вагоностроительном заводе работа над заказом уже идет. В этих цехах "Иволги" обретают крылья, чтобы парить на скорости до 160 километров в час.
"Мы создавали данный электропоезд вместе с ведущими европейскими дизайнерскими компаниями, и он получился красивым как снаружи, так и внутри. В новых электропоездах "Иволга" текущего года пассажиры увидят много отличий от первых моделей. Это дополнительные полки, места для крепления велосипедов, удобные поручни с зонами теплого покрытия", — рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
А еще в улучшенных поездах будут информационные киоски, мониторы и места для подзарядки телефонов и ноутбуков. Первым диаметром, где пойдут модернизированные составы, станет линия Лобня — Одинцово.
Диаметры прежде всего позволят разгрузить столичные вокзалы. Так, Савеловский для жителей Лобни вместо конечной точки станет лишь одной из станций. Подмосковные жители смогут поехать дальше без пересадок в сторону Белорусского вокзала, "Славянского бульвара" и "Делового центра".
Московские диаметры объединят все девять железнодорожных направлений. Семнадцать маршрутов — из Нахабина в Подольск или, к примеру, из Зеленограда в Раменское можно будет доехать всего за час. Или выйти в самых разных точках Москвы и пересесть на метро, Московское центральное кольцо и любой другой транспорт.
Интервал между поездами будет как на МЦК — шесть минут. Глобальная задача диаметров — разгрузить столичные дороги.
"Эффект только от первых двух диаметров исчисляется достаточно серьезными цифрами по разгрузке всей транспортной системы — это порядка 10-12 процентов, мы для себя определили", — говорит начальник Управления развития внеуличных и новых видов транспорта Департамента транспорта г. Москвы Андрей Акимов.
Движение по первым маршрутам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск планируют запустить уже к середине следующего года. А всю глобальную сеть Московских диаметров выстроят за семь лет.
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