Для непрошедших диспансеризацию могут пересмотреть условия медстраховки

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что возможен пересмотр условий медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, передает "Интерфакс".

В среду на пресс-конференции Печатников заявил: "если человек не прошел вовремя диспансеризацию, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать ".

Он видит "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, проходит лечение за собственный счет".