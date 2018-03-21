Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречи

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Президентские выборы 41 минута назад
Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречиЧитайте нас в Telegram
Президентам России и США нужна личная встреча. К такому выводу в беседе по телефону пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Необходимость их встречи диктует множество существующих проблемных вопросов, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В беседе по телефону Трамп и Путин обсудили взаимодействие в обеспечении стратегической стабильности и борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости. Президенты России и США отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации на Украине, а также выразили удовлетворение снижением напряжения вокург Северной Кореи.
Теперь к согласованию даты саммита должны как можно скорее приступить главы внешнеполитических ведомств двух стран. Такое поручения Путин и Трамп дали министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе Госдепа Майку Помпео. Они же должны начать проработку уже прикладных вопросов по организации двустороннего саммита.
"Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному Собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений", — подчеркнул Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков добавил, что во время телефонного разговора, в котором Трамп поздравил Путина с переизбранием на шестилетний президентский срок, оба лидера в разговоре отметили нежелательность каких-либо гонок вооружений. Но Песков уточнил, что в разговоре президентов речь о новых договоренностях, которые ограничивают вооружения, не шла.
Звонок Трампа Путину наделал много шума. Западные журналисты отмечают, что на всех документах, которые в связи с президентскими выборами в России готовили советники Белого дома, стояли предупреждения DO NOT CONGRATULATE! (НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!).
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