Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречи

Президентам России и США нужна личная встреча. К такому выводу в беседе по телефону пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Необходимость их встречи диктует множество существующих проблемных вопросов, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В беседе по телефону Трамп и Путин обсудили взаимодействие в обеспечении стратегической стабильности и борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости. Президенты России и США отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации на Украине, а также выразили удовлетворение снижением напряжения вокург Северной Кореи.

Теперь к согласованию даты саммита должны как можно скорее приступить главы внешнеполитических ведомств двух стран. Такое поручения Путин и Трамп дали министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе Госдепа Майку Помпео. Они же должны начать проработку уже прикладных вопросов по организации двустороннего саммита.

"Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному Собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков добавил, что во время телефонного разговора, в котором Трамп поздравил Путина с переизбранием на шестилетний президентский срок, оба лидера в разговоре отметили нежелательность каких-либо гонок вооружений. Но Песков уточнил, что в разговоре президентов речь о новых договоренностях, которые ограничивают вооружения, не шла.

Звонок Трампа Путину наделал много шума. Западные журналисты отмечают, что на всех документах, которые в связи с президентскими выборами в России готовили советники Белого дома, стояли предупреждения DO NOT CONGRATULATE! (НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!).