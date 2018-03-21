Лауреаты Фестиваля театров малых городов представляют свои спектакли в Москве

Победители Фестиваля театров малых городов России представляют свои лучшие работы в Москве. Накануне столичная публика увидела спектакль "Магазин". Драматическую историю, сюжет которой взят из криминальной хроники, показали артисты из Альметьевска.

Свободных мест в зале нет. Сюжет подсмотрен в криминальных новостях. На сцене — две героини: владелица продуктового магазина в спальном районе и молодая девушка из Средней Азии — приехала в большой город заработать. Теперь она — заложница, бесправная рабыня жестокой хозяйки.

Не слишком ли мрачная, негативная постановка? Создатели спектакля подчеркивают: это не "чернуха", а психологическая драма, размышление о природе свободы и силе безраздельной власти.

"Да, история жуткая, и когда Олжаса, драматурга, спрашивают — наверно, он что-то сочинил, напридумывал — он говорит: нет, я еще, наоборот, немножко уменьшил все те ужасы, которые были на самом деле в этом магазине в городе Москве", — рассказывает режиссер из Альметьевска Эдуард Шахов.

Актриса Альметьевского татарского театра Мадина Гайнуллина волнуется. До выхода на сцену — меньше пяти минут. Перед столичной публикой в Театре Наций она выступает впервые. Со своей коллегой, исполнительницей роли рабыни, старается перед спектаклем не общаться. Актрисы сохраняют дистанцию: зритель сразу должен чувствовать напряжение.

"Мы валялись на полу, сказать честно, все лето мы провели в хореографическом зале, на полу, не знали, что делать, были истерики, уходили, срывали репетиции — ну, как бывает у обычных артистов", — рассказывает актриса Альметьевского татарского государственного драматического театра Мадина Гайнуллина.

В спектакле — минимум декораций: разве что деревянные ящики, которые можно увидеть в любом магазине. Зрительный зал максимально близко к сцене и каждому выдают устройство для перевода — все-таки постановка на татарском языке.

"Магазин" получил главный приз на Фестивале театров малых городов России. В этот раз из десятка участников победителя сразу два. Следующий спектакль — "Лондон" — на сцене Театра Наций в апреле покажет труппа Новокузнецкого драмтеатра.

"Так важно поддержать эти театры малых городов, где другие задачи, нежели в центрах, где необходимо намного больше ставить спектаклей. Там зрители хотят ходить в театры регулярно. Вообще центр культурный, я считаю, сместился в провинцию, так называемую провинцию. Сейчас регионы — просто звезды: Екатеринбург, Пермь — туда на премьеры летают москвичи и петербуржцы", — говорит художественный руководитель Государственного театра Наций, народный артист России Евгений Миронов.

Фестиваль театров малых городов — знаковое мероприятие: актеры, режиссеры, драматурги показывают свои лучшие спектакли и учатся. Но иногда что-то новое от коллег из регионов узнают и столичные звезды.

— Как удачи пожелать на татарском?

— Унышлар!