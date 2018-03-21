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21 марта 201813:52

"Мне хана": "Руки-базуки" признался, что испускает дух

Вконтакте/Кирилл Терешин

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Кирилл Терешин из Пятигорска, известный в Сети как "Руки-базуки", признался своим подписчикам, что испытывает сильные боли, ему "хана" и не исключена операция.

"Все, это хана, я прошу Бога, чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль", — написал он на своей странице "ВКонтакте". Терешин уверяет, что "это не хайп" и опубликовал свои фото с распухшими руками и градусник, который показывает повышенную температуру.

"Мне назначили курс лечения на 2 недели, к руке прикладываю лёд. Если через это время не пройдет, то все. Скорее всего, они скажут делать операцию", — признался экспериментатор со своим телом.

"Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38.5, мне остаётся только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу", — жалуется Кирилл своим подписчикам.

Терешин стал известен своими экспериментами с инъекциями синтола, которым он сам в домашних условиях накачивал свои руки. Он также проводил и иные эксперименты со своей внешностью. Молодой человек неоднократно становился гостем телешоу на различных каналах, в том числе и на "России 1". Врачи призывали его прекратить эксперименты и пытались помочь ему. Они также предрекали Терешину ампутацию рук.

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