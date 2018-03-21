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21 марта 201815:13 Андрей Ященко

Современные дачники: кто они и откуда в Подмосковье поселки-призраки

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Цены на дачи и коттеджи в Подмосковье за минувший год упали примерно на четверть. Такие данные приводят эксперты рынка недвижимости. Еще несколько десятилетий назад загородный участок был любимым местом отдыха миллионов россиян, но сегодня проводить свой отпуск на грядках готовы не все. Почему пустуют целые поселки, построенные в начале двухтысячных, и как изменился современный дачник?

Палки в руки, ноги в лыжи — и вперед, покорять снежные просторы. Александру Владимировичу — 71. От шума мегаполиса спасается на даче.

— Здесь лес очень хороший, здесь можно за грибами, за ягодами ходить, на рыбалку.

А на даче у Галины Степановны целое хозяйство: две козы — Ксюша и Манька, козел Степан, с десяток куриц.

— Вот еще два — своя продукция. Намного вкуснее, желток прямо яркий!

Свои яйца и молоко, признается, Галина Степановна, с магазинными не сравнятся: здесь вкусный даже воздух.

— Здесь вышел — воздух! Хоть на хлеб мажь и ешь его!

Легендарные шесть советских соток: массовая дачная жизнь в СССР началась при Хрущеве. Совет Министров предложил раздавать небольшие участки — бесплатно. С этого и началась целая эпоха частного огородничества.

Грядки с картошкой, теплицы с помидорами и огурцами заменяли пустые прилавки в магазинах. А сейчас, когда от изобилия в супермаркетах разбегаются глаза, сажают больше для удовольствия.

"Эту картошку я помню все детство, все каникулы, все выходные! Мы сначала сажали, потом пололи, потом собирали жуков колорадских. Я всю свою молодость провела на этой картошке! Поэтому когда у нас появилась дача, я сказала: все что угодно, только не картошка! Только цветы и только красота!" — рассказывает Ирина Ломонос.

Современные участки теперь больше по площади, да и ветхие фанерные домики меняют на комфортные коттеджи. В 2000-е начался бум строительства загородной недвижимости. Вокруг Москвы выросли десятки новых поселков. Но домов оказалось больше, чем желающих их купить.

Сто двадцать километров от Москвы: здесь с десяток двухэтажных коттеджей, которые занесены метровым слоем снега. В них никто не живет, они не пользуются спросом. Эти дома не могут продать уже несколько лет. И по оценкам экспертов, в Московской области — почти треть таких поселков-призраков.

"Повальный характер носят проекты, которые находятся за так называемым вторым бетонным кольцом — это примерно 50-60 километров от МКАДа. Но также и в ближайшем Подмосковье есть проекты, которые практически полностью заброшены", — рассказывает эксперт по загородной недвижимости Алексей Сенчук.

Новое поколение предпочитает пляжный загар дачному. Выбор, где отдохнуть, больше, чем у их бабушек и дедушек в советское время. Тогда очереди были не только за продуктами, но и за путевками на море. Загородные дома востребованы в основном у пенсионеров и мам с детьми, которые проводят там лето. Сейчас для этого вовсе не обязательно иметь свои шесть соток — жилье можно арендовать. Но еще туда надо добраться.

"Устают насмерть в пробках и очень часто в Москву возвращаются, потому что застрелишься: два с половиной часа туда и два с половиной обратно. В дороги вкладывали мало. Количество людей, переехавших за город, огромное. И, соответственно, встали все!" — объясняет эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич.

Теперь дача-кормилица все чаще превращается в серьезную статью расходов. Но новая мода на эко-life оставляет надежду на возрождение интереса к шести соткам. Да и свое — вкуснее.

— В собственном соку вот такие великолепные помидоры — это фантастика!

Текст: "Вести-Москва"

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