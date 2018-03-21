Паредес возглавил топ-20 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ

Паредес возглавил топ-20 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛЧитайте нас в Telegram
В первой двадцатке самых высокооплачиваемых футболистов российской премьер-лиги оказались семь представителей санкт-петербургского "Зенита". На первом же месте в списках самых богатых игроков РФПЛ расположился аргентинский полузащитник "сине-бело-голубых" Леандро Паредес.
Его годовой доход составляет 5 миллионов евро. Почетную вторую строчку занял хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука (4,6 млн). Замкнул тройку самых высокооплачиваемых футболистов защитник "Зенита" Бранислав Иванович (4,1 млн), сообщает Sports.ru.
В первой десятке оказались также Мануэл Фернандеш ("Локомотив", 3,8 млн), Куинси Промес ("Спартак" 3,8 млн), Артем Дзюба ("Арсенал" (Тула), 3,6 млн), Луис Адриано ("Спартак", 3,5 млн), Александр Кокорин ("Зенит", 3,3 млн), Доменико Кришито ("Зенит", 3 млн) и Федор Смолов ("Краснодар", 2,9 млн).
Во вторую десятку попали Фернандо ("Спартак", 2,8 млн), Себастьян Дриусси ("Зенит", 2,7 млн), Денис Глушаков ("Спартак", 2,6 млн), Эмануэль Маммана ("Зенит", 2,5 млн), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2,5 млн), Гекдениз Карадениз ("Рубин", 2,5 млн), Матиас Краневиттер ("Зенит", 2,5 млн), Александр Самедов ("Спартак", 2,5 млн), Олег Шатов ("Краснодар", 2,5 млн) и Дмитрий Тарасов ("Локомотив", 2,4 млн).
Сейчас
Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией
Картина дня
-
Стрельба в курганской школе
- Британский посол не приедет в МИД РФ на встречу по делу Скрипаля
- Саркози припомнили миллионы Каддафи
- Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой
- Школьники попали в больницу в подмосковном Волоколамске
Самое читаемое
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Глушков мог погибнуть в результате секс-игры
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Госдеп угрожает санкциями "Северному потоку-2"
- ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
- Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
- ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам "ОФК Банка"
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Студенты МГУ встретились с Леонидом Слуцким
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Десятки жертв микрофинансистов требуют справедливости
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"