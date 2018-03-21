Разработчик рассказал о новом российском пулемете

Легкий пулемет РПК-16 проходит тестирование в российской армии, заявил эксперт концерна "Калашников" Сергей Радкевич в видеоролике, опубликованном пресс-службой концерна.

Также специалист раскрыл некоторые особенности нового пулемета. Например, РПК-16 будет иметь сменный ствол. Причем в двух вариантах: короткий, как у стандартного автомата, и длинный – 560 миллиметров. Прицельная дальность огня составит 500 метров. Если нужно, пулемет вообще можно превратить в штурмовую винтовку.

Плюс специально для РПК-16 разработан большой барабанный магазин на 95 патронов. Хотя к пулемету подходят и обычные "рожки" от Калашникова.

В остальном новое оружие похоже на автомат АК-12. Пулемет тоже имеет телескопический приклад, который можно регулировать по длине или вообще сложить. Универсальные планки Пикатинни установлены на крышку ствольной коробки и цевье. На них можно крепить самое разное оборудование: к примеру, прицелы и сошки.