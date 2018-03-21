Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства

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Археология и история 1 час назад
Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианстваЧитайте нас в Telegram
Вулканологи датировали крупнейшее извержение в Исландии за последние две тысячи лет. Зная точную дату события, они отыскали в исторических источниках упоминания о его последствиях. В том числе обнаружилось, что память о катастрофе отразилась в важнейшем памятнике средневековой литературы – Старшей Эдде. О достижении сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Climatic Change командой во главе с Клайвом Оппенгеймером (Clive Oppenheimer) из Кембриджского университета.
Первые поселенцы на "острове льда и огня" появились около 874 года нашей эры. Разумеется, это были викинги. Остров уже был заселён, когда разразилась страшная катастрофа.
Извержение вулкана Эльдгьяу выбросило на поверхность 20 кубических километров лавы. Этого хватило бы, чтобы по щиколотку залить всю Англию. Это самое крупное вулканическое событие в Исландии за последние два тысячелетия, а с учётом даты заселения острова и за всю историю исландского общества.
Но когда именно оно произошло? Были ли свидетелями этого потрясающего зрелища первопоселенцы или только их внуки? А может быть, правнуки? До недавнего времени у историков не было ответа на этот вопрос.
Теперь же команда Оппенгеймера изучила образцы исландского льда и нашла в них вулканическую пыль этого извержения. Дело в том, что арктический лёд имеет сезонные слои, которые легко просто пересчитать. Поэтому событие можно датировать с точностью до года.
Учёные подсчитали, что извержение началось весной 939 года и продолжалось (возможно, с перерывами) как минимум до осени 940 года.
"Это связывает извержение с непосредственным опытом первых двух-трёх поколений исландских поселенцев, – констатирует Оппенгеймер. – Некоторые переселенцы первой волны, прибывшие в Исландию ещё детьми, вполне могли стать свидетелями извержения".
После того, как была установлена точная дата катастрофы, легко стало отыскать в исторических источниках свидетельства о ней. Например, в ирландских, немецких и итальянских хрониках того периода сообщается о тусклом и кроваво-красном солнце. Это сернистая пыль, попавшая в атмосферу, создала над всей Европой дымку.
Более того, годовые кольца деревьев указывают на то, что лето 940 года было одним из самых холодных за полтора тысячелетия.
"В 940 году летнее похолодание было наиболее ярко выражено в Центральной Европе, Скандинавии, канадских Скалистых горах, на Аляске и в Центральной Азии, где средняя летняя температура была на градуса по Цельсию ниже обычной", – объясняет соавтор исследования Маркус Стоффель (Markus Stoffel) из Университета Женевы.
Хроники зафиксировали, что в этот год на огромных территориях от Северной Европы до Северного Китая зима была необычно суровой, а весна засушливой. Усилился падёж скота, посевы поедала саранча. В начале 940-х голод нагромоздил горы мертвецов в некоторых частях Германии, Ирака и Китая.
Литература Исландии не оставила прямых упоминаний этого извержения. Однако нечто чрезвычайно похожее описывается в "Прорицании вёльвы" – одной из частей знаменитой Старшей Эдды, которую большинство исследователей датирует X веком.
Произведение повествует о сотворении, гибели и возрождении мира. Примечательно, что некоторые строки можно истолковать так, что место языческих богов в возрождённом мире занимает единый Бог. Другими словами, песня предрекает обращение Исландии к христианству, которое официально состоялось только в конце IX века.
Картина гибели богов и конца мира напоминает описание мощного извержения.
Солнце померкло,
Земля тонет в море,
Срываются с неба
Светлые звёзды,
Пламя бушует
Питателя жизни,
Жар нестерпимый
До неба доходит.
(Перевод А. И. Корсуна).
Стихи также описывают очень холодное лето, последовавшее за катастрофой.
"В связи с точной датировкой извержения многие записи в средневековых хрониках занимают место вероятных последствий: наблюдение в Европе необычной атмосферной дымки, суровые зимы и холодное лето, плохие урожаи и нехватка продовольствия, – говорит Оппенгеймер.– Но самым поразительным является почти очевидное описание извержение в "Прорицании Вёльвы". Толкование поэмы как пророчества о конце языческих богов и их замене единственным Богом предполагает, что воспоминания об этом ужасном вулканическом извержении вулкана были целенаправленно спровоцированы, чтобы стимулировать христианизацию Исландии".
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, что вулканы стали причиной восстаний в эллинистическом Египте, а возможно, и гибели Византии.
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