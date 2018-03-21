Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

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Умер астрофизик Стивен Хокинг 1 час назад
Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и НьютономЧитайте нас в Telegram
Знаменитого британского астрофизика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни, похоронят на территории Вестминстерского аббатства рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Точная дата похорон ученого будет объявлена позже.
Об месте захоронения Стивена Хокинга представители Вестминстерского аббатства сообщили в своем официальном "Твиттере".
A Service of Thanksgiving will be held later in the year for Professor Stephen Hawking, during which his ashes will be interred in the Abbey near the grave of Sir Isaac Newton. Date to be announced. More: https://t.co/RfjKrDnjf1 #StephenHawking pic.twitter.com/oG9lkI2yQZ— Westminster Abbey (@wabbey) 20 марта 2018 г.
"Нет никаких сомнений в том, что прах профессора Хокинга должен быть захоронен рядом с другими важными учеными. Наука и религия должны работать вместе для решения великих загадок жизни и Вселенной", — рассказал декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.
Ранее сообщалось, что за две недели до смерти Хокинг завершил работу о мультивселенной. Память астрофизики почтили многие знаменитости, в том числе, авторы "Симпсонов".
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