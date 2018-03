Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

Знаменитого британского астрофизика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни, похоронят на территории Вестминстерского аббатства рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Точная дата похорон ученого будет объявлена позже.

Об месте захоронения Стивена Хокинга представители Вестминстерского аббатства сообщили в своем официальном "Твиттере".

A Service of Thanksgiving will be held later in the year for Professor Stephen Hawking, during which his ashes will be interred in the Abbey near the grave of Sir Isaac Newton. Date to be announced. More: https://t.co/RfjKrDnjf1 #StephenHawking pic.twitter.com/oG9lkI2yQZ