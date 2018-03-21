УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Зенита"

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в очередной раз открыл дело в отношении санкт-петербургского "Зенита". На этот раз поводом послужило поведение болельщиков "сине-бело-голубых" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг".

"Зениту" вменяется в вину бросание фанатами предметов на поле, проявление расизма на трибунах, а также блокирование лестничных проходов во время игры, сообщает Чемпионат.Com. Уже известно, что это дело будет рассматриваться 31 мая.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния с немецким клубом санкт-петербургский "Зенит" не смог выйти в следующий раунд плей-офф Лиги Европы.