Свалка не виновата: дети в Волоколамске отравились не грязным воздухом

Эксперты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения норм загрязняющих веществ в Волоколамске, где за помощью к медикам сегодня обратились более 50 детей.

"За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее местные жители жаловались, что ночью и утром в городе стоял неприятный запах, идущий от мусорного полигона "Ядрово". Позднее в районную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились ученики трех школ – всего 57 человек. Один ребенок был госпитализирован в связи с сопутствующим заболеванием, еще четверо были оставлены в медучреждении для дополнительного обследования по просьбе родителей.

"Родители связывают это с неприятным запахом. Уровень газов в пределах нормы. Клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных вещей", — сообщил подмосковный министр здравоохранения Дмитрий Марков. По его словам, сейчас на место выехали специалисты, которые поведут анализы и определят причины произошедшего.

В пресс-службе правительства Подмосковья со ссылкой на слова зампреда Александра Чупракова сообщили, что завоз мусора на полигон "Ядрово" будет прекращен 24 марта – именно с этого числа к дегазации свалки приступает голландская компания, с которой был заключен соответствующий договор.