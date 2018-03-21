Алексею Панину запретили выезд заграницу и лишили водительских прав

Скандально известному актеру Алексею Панину запретили выезд за границу, также он лишен водительских прав. Такое решение сегодня вынес Гагаринский суд Москвы. Панин оказался злостным неплательщиком штрафов, налогов и алиментов.

За ним числятся сотни квитанций почти на 400 тысяч рублей за неправильную парковку, превышение скорости, агрессивную езду и прочие нарушения. Налоговой актер недоплатил более 200 тысяч. Но самый огромный долг — по алиментам: почти миллион триста тысяч рублей. Ограничение на выезд за рубеж будет действовать, пока Панин не погасит долги.