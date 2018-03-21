Все ракетоносцы Ту-160 получат новые двигатели

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 собираются полностью перевести на новые двигатели НК-32 второй серии. Военное ведомство заключит контракт с ПАО "Кузнецов", пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Борисова.

Новая силовая установка, по словам ее разработчиков, стала экономичнее на 10%. Это значит, что топлива в баках Ту-160 хватит на лишнюю тысячу километров.

В целом, заявил Юрий Борисов, модернизация всех ракетоносцев должна закончиться к 2030 году. Фактически от нынешних Ту-160 останутся только фюзеляжи, да и те покроют специальным составом, который снижает радиолокационную заметность самолета. А бортовая электроника, двигатели и, конечно, вооружение будут абсолютно новыми.

Причем заместитель министра особо отметил, что даже самые современные на данный момент крылатые ракеты Х-101 заменят. Уже ведется разработка перспективных боеприпасов для Ту-160 в модификации М2.

Ту-160 – крупнейший боевой самолет в мире: его вес может достигать 275 тонн. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а в воздухе он способен провести до суток. Если, конечно, его будут дозаправлять. Основное вооружение Ту-160 – крылатые ракеты Х-101. Это высокоточное оружие доказало свою эффективность в Сирии, когда с его помощью российские летчики ликвидировали важнейшие объекты террористов.