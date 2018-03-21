Кремль прокомментировал слухи об отставке Лаврова

В Кремле порекомендовали не обращать внимания на информацию некоторых СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост главы МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ призвал лучше поздравить Сергея Викторовича с днем рождения.

Как напоминает РИА Новости, 21 марта главе МИД РФ Сергею Лаврову исполнилось 68 лет.

Ранее, ряд СМИ, в том числе, к примеру, канал RTVI сообщали, что Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства.