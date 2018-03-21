Омбудсмен: девочка взялась за оружие, потому что в классе ее не любили

К стрельбе в школе Шадринска могут быть причастны несколько подростков, сейчас эта информация проверяется.

"Две школьницы, одна из которых устроила стрельбу по одноклассникам, участвовали в инциденте. Также проверяется информация по третьей девочке, которая может быть причастна к ЧП", — рассказала ТАСС детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина.

ЧП произошло утром 21 марта в школе №15. 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу. Учителя в этот момент в классе не было. Синяки и ссадины получили 7 детей.

Что касается причин произошедшего, то, скорее всего, его спровоцировал конфликт с одноклассниками.

"Ребенок указывает на то, что у нее был конфликт с одноклассниками, неприятие ее одноклассниками. Девочка уточнила, что это было взаимное негативное отношение друг к другу", — сообщила детский омбудсмен после разговора со школьницей.

По факту ЧП областная прокуратура, СК РФ и департамент образования и науки региона проводят проверки. По данным источника в образовательном учреждении, пневматический пистолет девочке купил ее отец, он же ранее учил дочку стрелять по банкам.