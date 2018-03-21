Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция

"Парящие" дома появятся на территории знаменитого Бадаевского пивзавода. В Москве представлен необычный проект реконструкции памятника промышленной архитектуры. Помимо нового строительства там предлагают разбить парк, создать современное прогулочное пространство. Во что превратят сами заводские корпуса?

В разное время владельцы пивоваренного завода достраивали на его территории новые корпуса. В частности, пристройка, сделанная в советское время, закрыла собой фасад главного здания завода. Ее планируют снести, а строению — вернуть первоначальный облик.

От надстройки между двумя корпусами тоже планируют избавиться. Трубы и арматура больше не будут уродовать здание. Все строения укрепят, отреставрируют и украсят прогулочной зоной.

"Здесь будет такая классная, действительно красивая пешеходная зона с ресторанами, с определенными торговыми площадями на первых этажах", — рассказал руководитель проекта по реставрации Бадаевского пивоваренного завода Дмитрий Летов.

Необходимость реставрации Бадаевского пивоваренного завода стала очевидной после пожара в июле 2016-го. Более пяти с половиной тысяч квадратных метров тогда были объяты огнем. За восстановление объекта решило взяться известнейшее в мире архитектурное бюро Herzog & de Meuron.

"Наши коллеги подготовили проект, который полностью сохраняет и, наоборот, украшает это историческое наследие, и при этом делает очень неординарную, красивую архитектуру. Я считаю, что для города это действительно будет украшение, это будет достояние", — говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Неординарная архитектура — это жилые дома, что появятся на территории завода. Они будут словно парить над землей — по факту стоять на 35-метровых тонких колоннах, позволяя развернуться под собой полноценному парку.

"Нам казалось важным сформировать определенную проницаемость данной территории, интеграции ее с набережными, с пешеходными связями окружающей застройки", — говорит исполнительный директор строительной компании Михаил Хвесько.

Бадаевский завод — одно из старейших пивоваренных предприятий России. В январе 1875-го московский купец Бенедикт Гивартовский и молодой пивовар из Выборга Альберт Кемпе приобрели этот участок земли за Дорогомиловской заставой. Уже летом 1876-го здесь продавали первую партию пенного.

"Один из них был пивоваром, он учился варить пиво в Мюнхене — Кемпе. И вот он привлек инвестиции, крупных купцов, промышленников того времени, их всего было 17 человек, и они образовали этот Трехгорный завод", — рассказывает историк, москвовед Игорь Утесов.

Сегодня это здание — безусловный памятник промышленной архитектуры XIX века. Это еще не совсем модерн, но уже первые его признаки. Например абсолютная роскошь для того времени — лифты и вентиляция. А еще — явные элементы западноевропейской архитектуры.

Ресторанный комплекс пивоваренного завода был построен в духе немецких торговых рядов XV — XVI веков: краснокирпичный, со стрельчатыми аркадами, деталями из белого камня и башенками, с черепичным покрытием и изящным эркером.

В семи километрах от Кремля между гостиницей "Украина", Домом правительства и "Москва-Сити" отреставрированная старина, ультрасовременные здания и парковая зона определенно станут еще одним местом притяжения горожан. К тому же стало известно, что набережную Тараса Шевченко планируют продлить вплоть до района Фили.