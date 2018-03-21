Следователи нагрянули в офис футбольного клуба "Рубин"

В среду, 21 марта, в офисе казанского футбольного клуба "Рубин" появились сотрудники Следственного комитета. Ими была проведена проверка трудовых договоров ФК "Рубин". Об этом заявили в пресс-службе футбольной команды из Казани.

"Сотрудниками СК (Следственного комитета) была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК "Рубин" по поступившему заявлению о возможных нарушениях", — цитирует ТАСС неназванного собеседника.

Ранее на официальном сайте команды появилось заявление по поводу футболиста Ильзата Ахметова, который не стал подписывать необходимые документы с клубом из-за замены юридического лица.

"21 февраля 2018 года Бюро Исполкома РФС разрешило футбольному клубу "Рубин" провести процедуру замены юридического лица с изменением статуса муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью... Все футболисты клуба подписали необходимые для перевода документы, кроме Ильзата Ахметова", — говорится в заявлении ФК "Рубин".

Возможно, сегодняшний приход следователей СК связан с этой ситуацией.