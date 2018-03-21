Тема:

Секс-скандалы 56 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
21 марта 201816:50

Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого

Валерий Шарифулин/ТАСС

Читайте нас в Telegram

Думская комиссия по этике на своем заседании 21 марта сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил глава комиссии Отари Аршба по итогам рассмотрения заявлений продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой, а также пояснения, представленного самим Слуцким.

Аршба отметил, что он и его коллеги не усмотрели нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого, зато обратили внимание на то, что жалобы женщин на сексуальные приставания со стороны депутата были поданы практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время — от года до трех лет — после "якобы имевших место "инцидентов".

При этом Аршба подчеркнул, что "случай, который произошел, он недопустим" и возглавляемая им комиссия априори всегда выступает в поддержку всех женщин.

В свою очередь, член комиссии Ирина Роднина добавила: "мы не судьи", а ее коллега Раиса Кармазина посоветовала журналисткам обратиться, например, в суд.

Жук и Рустамова приняли участие в закрытом заседании комиссии, но никаких комментариев журналистам по итогам обсуждения не дали. После того, как они покинули заседание, на него пришел Слуцкий.

Ранее по теме

Сейчас

17:16

В Москве туристический автобус провалился в яму

16:37

Дума: Слуцкий не нарушал поведенческих норм

16:19

Кремль прокомментировал слухи об отставке Лаврова

16:06

В Белгородской области офицер погиб, спасая новобранца, выронившего гранату

15:54

В парламенте Косова распылили газ

15:13

МИД РФ - послам: ни одна из версий Британии об отравлении Скрипаля не выдерживает критики

14:24

Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Минобороны: Великобритания до сих пор разрабатывает боевые отравляющие вещества

Минобороны: Великобритания до сих пор разрабатывает боевые отравляющие вещества

1 час назад
Канал "Россия" начал показ фильма "Путин"

Канал "Россия" начал показ фильма "Путин"

30 минут назад
Омбудсмен: девочка взялась за оружие, потому что в классе ее не любили

Омбудсмен: девочка взялась за оружие, потому что в классе ее не любили

58 минут назад
В Белгородской области офицер погиб, спасая новобранца, выронившего гранату

В Белгородской области офицер погиб, спасая новобранца, выронившего гранату

1 час назад
Свалка не виновата: дети в Волоколамске отравились не грязным воздухом

Свалка не виновата: дети в Волоколамске отравились не грязным воздухом

1 час назад
Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого

Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого

57 минут назад
25 лучших туристических направлений этого года

25 лучших туристических направлений этого года

3 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
Сугробы в Москве растают в середине весны

Сугробы в Москве растают в середине весны

1 час назад
Папа Римский лишил сана украинских монахов, незаконно изгонявших бесов

Папа Римский лишил сана украинских монахов, незаконно изгонявших бесов

25 минут назад
Трамп выясняет, как в прессу попала информация о рекомендации не поздравлять Путина

Трамп выясняет, как в прессу попала информация о рекомендации не поздравлять Путина

26 минут назад
В Москве в яму провалился туристический автобус

В Москве в яму провалился туристический автобус

28 минут назад
Вадим Казаченко бьется с бывшей женой за коттедж

Вадим Казаченко бьется с бывшей женой за коттедж

37 минут назад
Кремль прокомментировал слухи об отставке Лаврова

Кремль прокомментировал слухи об отставке Лаврова

1 час назад
Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция

Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция

1 час назад
В парламенте Косова сорвали демаркацию границы с Черногорией, распылив газ

В парламенте Косова сорвали демаркацию границы с Черногорией, распылив газ

1 час назад
Алексею Панину запретили выезд за границу и лишили водительских прав

Алексею Панину запретили выезд за границу и лишили водительских прав

1 час назад
WADA не восстановит РУСАДА, если Россия не признает доклад Макларена

WADA не восстановит РУСАДА, если Россия не признает доклад Макларена

1 час назад
Дело курганского фермера, купившего GPS-маячок для коровы, закрыто

Дело курганского фермера, купившего GPS-маячок для коровы, закрыто

2 часа назад
Названы страны Европы, где россияне любят ездить на поездах

Названы страны Европы, где россияне любят ездить на поездах

2 часа назад
"Два раза ногой по ребрам": задержан избивший сожительницу актер криминальных сериалов

"Два раза ногой по ребрам": задержан избивший сожительницу актер криминальных сериалов

2 часа назад
Бывших жен не бывает: Михаил Богдасаров поделился своей историей похода налево

Бывших жен не бывает: Михаил Богдасаров поделился своей историей похода налево

2 часа назад
Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

3 часа назад
Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном

3 часа назад
Глава Геншаба РФ и главком НАТО договорились о встрече

Глава Геншаба РФ и главком НАТО договорились о встрече

3 часа назад
Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства

Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства

3 часа назад
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером

Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером

3 часа назад
"Мне хана": "Руки-базуки" признался, что испускает дух

"Мне хана": "Руки-базуки" признался, что испускает дух

3 часа назад
Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречи

Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречи

4 часа назад
Ставропольский школьник снял на видео избиение девочки одноклассницами

Ставропольский школьник снял на видео избиение девочки одноклассницами

4 часа назад
Для непрошедших диспансеризацию могут пересмотреть условия медстраховки

Для непрошедших диспансеризацию могут пересмотреть условия медстраховки

4 часа назад
"Я старею и достаточно резко": Пугачева откровенно ответила критикам ее фото без макияжа

"Я старею и достаточно резко": Пугачева откровенно ответила критикам ее фото без макияжа

5 часов назад
Зимний сон самой длинной реки Европы

Зимний сон самой длинной реки Европы

5 часов назад
Биткоин могут запретить за детскую порнографию

Биткоин могут запретить за детскую порнографию

5 часов назад
Трех сотрудников "Почты России" поймали на краже сотен посылок

Трех сотрудников "Почты России" поймали на краже сотен посылок

5 часов назад
"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками

"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками

5 часов назад
Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира

Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира

6 часов назад
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в Мурманске

В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в Мурманске

6 часов назад
Заработали двигатели ангольского спутника, "заглохшего" на орбите

Заработали двигатели ангольского спутника, "заглохшего" на орбите

6 часов назад
Навруз в Кабуле: при теракте у здания университета погибли 26 человек

Навруз в Кабуле: при теракте у здания университета погибли 26 человек

6 часов назад
Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива

Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива

6 часов назад
Поезда в Бельгии остановились из-за кражи кабеля

Поезда в Бельгии остановились из-за кражи кабеля

6 часов назад
Обильный завтрак - ключ к потере веса

Обильный завтрак - ключ к потере веса

6 часов назад
Новый "Тихоокеанский рубеж" назвали "скучным", а сценарий – "вымученным"

Новый "Тихоокеанский рубеж" назвали "скучным", а сценарий – "вымученным"

7 часов назад
Во все тяжкие: пасхалки и секреты производства популярного российского мультсериала

Во все тяжкие: пасхалки и секреты производства популярного российского мультсериала

7 часов назад
Во всем виноват кадастр: налог на имущество физлиц могут заморозить

Во всем виноват кадастр: налог на имущество физлиц могут заморозить

7 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38