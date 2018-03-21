Комиссия по этике обвинила журналисток, что они спланировали обвинения против Слуцкого

Думская комиссия по этике на своем заседании 21 марта сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил глава комиссии Отари Аршба по итогам рассмотрения заявлений продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой, а также пояснения, представленного самим Слуцким.

Аршба отметил, что он и его коллеги не усмотрели нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого, зато обратили внимание на то, что жалобы женщин на сексуальные приставания со стороны депутата были поданы практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время — от года до трех лет — после "якобы имевших место "инцидентов".

При этом Аршба подчеркнул, что "случай, который произошел, он недопустим" и возглавляемая им комиссия априори всегда выступает в поддержку всех женщин.

В свою очередь, член комиссии Ирина Роднина добавила: "мы не судьи", а ее коллега Раиса Кармазина посоветовала журналисткам обратиться, например, в суд.

Жук и Рустамова приняли участие в закрытом заседании комиссии, но никаких комментариев журналистам по итогам обсуждения не дали. После того, как они покинули заседание, на него пришел Слуцкий.