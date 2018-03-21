Минобороны: Великобритания до сих пор разрабатывает боевые отравляющие вещества

Великобритания все еще участвует в программе создания боевых отравляющих веществ нового поколения. Работа ведется с семидесятых годов прошлого века. Поэтому у Королевства накоплены огромный опыт и знания в этой области, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты России Игорь Кириллов.

Также он напомнил, что именно в Великобритании было разработано нервнопаралитическое отравляющее вещество типа VX. А уже потом США купили на него патент. Да и сами Штаты до сих пор не ликвидировали свои запасы химического оружия. Якобы у них не хватает на это денег, добавил Кириллов. Поэтому их обвинения в адрес России выглядят особенно цинично.

Кстати, синтезировать отравляющее вещество "Новичок" несложно, считает начальник РХБЗ. Для этого нужно иметь университетское образование, специальное оборудование, а формула есть в книге Вила Мирзоянова, которая вышла в свет в 2008 году. Там же описан процесс производства этого яда.