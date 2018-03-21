Новички, старички, дурачки: Москва обвинила Лондон в употреблении терминов из сериалов

Россия расценивает нападение в Солсбери как теракт против российских граждан на территории Великобритании. Такую оценку дал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков во время брифинга. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

"Мы не понимаем, что у них в голове творится, но уж точно мы ничего Великобритании предоставлять не должны. Это нападение на российских граждан на территории Великобритании, — констатировал дипломат. — Это еще раз подтверждает сколь далеки мы на данный момент в наших с вами оценках и подходах. Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании".

Владимир Ермаков, полемизируя с британским дипломатом, напомнил, что РФ выступила с инициативой совместно проводить расследование с полностью открытыми всеми данными, "а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "новичков". При этом он упрекнул британскую сторону в употреблении сериальной терминологии. "Неужели вам самим не стыдно в такой аудитории в присутствии послов 150 государств говорить про каких-то новичков, старичков, дурачков? Просто смешно! Мне обидно за британскую дипломатию", — сказал он.

Дипломат призвал британцев "немножко оторваться от своей русофобии", от своего "островного мышления". "Я не хочу вас обидеть, я очень высоко мнения о британской дипломатии, поэтому мне просто стыдно за вас, когда это слышу", — добавил Владимир Ермаков.

В свою очередь представитель посольства Соединенного Королевства после вступительного слова главы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова на брифинге вновь обозначила позицию Великобритании по этому делу. "Великобритания квалифицирует инцидент с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией как попытку убийства, — сказала она. — Великобритания пришла к выводу, что Россия с высокой долей вероятности ответственна за попытку убийства Скрипаля и его дочери".

Между тем, США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такую позицию на брифинге высказал представитель американского посольства.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервнопаралитическим веществом российского производства.

Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия.