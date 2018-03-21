Канал "Россия" начал показ фильма "Путин"

Премьера на канале "Россия 1": 21 марта в 21.00 вышла первая часть фильма "Путин" Андрея Кондрашова. Фильм стал хитом соцсетей, его посмотрели 35 миллионов человек. В основе двухсерийного документального фильма — семь эксклюзивных интервью с главой российского государства Владимиром Путиным.

Андрей Кондрашов раскрыл в картине секреты политической кухни, малоизвестные подробности биографии российского президента. Шокирующую правду об изменивших ход истории событиях в фильме от первого лица представляет сам Владимир Путин.

Не пропустите вторую часть фильма "Путин" на "России" 22 марта. Время прежнее – 21.00. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv. Ранее обе части картины уже были выложены в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Во второй части еще больше интересных фактов. В картине рассказывается, кто и когда готовил покушения на российского лидера, как Путин едва не стал таксистом. Кроме того, в картине Владимир Путин впервые цитирует Омара Хайяма, чьи слова Путин сделал одним из своих жизненных принципов. Впрочем, фильм "Путин" это не только политическая кухня, но и гастрономическая. Зрители узнают, какой сорт пива предпочитает президент России, а также как у Путина появилась первая машина. Зрители также получат ответ на вопрос: приходилось ли и в каких именно ситуациях Путину привирать?

А за что Путина ценят такие гранды мировой политики, как Герхард Шредер и Сильвио Берлускони, в фильме они рассказывают сами.