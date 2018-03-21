Трамп выясняет, как в прессу попала информация о рекомендации не поздравлять Путина

Президента США Дональда Трампа разозлила утечка в СМИ информации о том, что его советники не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах 18 марта.

Об этом, как передает "Интерфакс", мировую общественность проинформировал телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, которые утверждают, что глава Белого дома пытается выяснить, кто из его сотрудников обнародовал данную информацию.

CNN отмечает, что глава президентской администрации Джон Келли также крайне недоволен произошедшей утечкой и сейчас его сотрудники пытаются узнать, кто конкретно обнародовал неудобные данные.

Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что Трамп не прислушался к помощникам по национальной безопасности, которые не советовали ему поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

В частности, перед телефонным разговором с российским лидером, миллиардеру предоставили несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы – на них большими буквами было написано "не поздравлять".

Также ему было рекомендовано обсудить с Путиным тему отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В итоге Трамп не прислушался к рекомендациям помощников, в телефонном разговоре поздравив Путина с победой. Тема отравления Скрипалей в ходе разговора двух президентом не затрагивалась.