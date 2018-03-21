В Москве в яму провалился туристический автобус

В центре Москвы в глубокую дыру, образовавшуюся за зиму на асфальте, провалился туристический автобус. Как сообщают РИА Новости, под задними колесами машины образовался провал дорожного покрытия площадью 2,5 метра и глубиной около метра.

ДТП произошло в Дегтярном переулке около дома 8 строение 3. В настоящий момент территория провала огорожена и движение по переулку ограничено. О пострадавших пока ничего не сообщается.