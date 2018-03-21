Президент Мьянмы ушел в отставку из-за усталости

71-летний президент Мьянмы Тхин Чжо добровольно ушел в отставку, потому что "слишком устал от своих обязанностей". Глава государства написал у себя в "Фейсбуке", что хочет отдохнуть, сообщает Reuters.

Чжо избрали президентом в марте 2016 года. Подитик стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, который не был представителем внутренних сил страны.

Ранее сообщалось о возможной отставке Чжо из-за болезни, но власти Мьянмы эту информацию опровергали.

В отсутствие Чжо временно выполнять обязанности президента страны будет вице-президент и выпускник военной академии Мьин Шве.