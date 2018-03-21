Пыточная или реабилитационный центр? Скандал с приютом для стариков

Пыточная или реабилитационный центр? Скандал с приютом для стариковЧитайте нас в Telegram
Уже 13 лет Валентина Павловна Овчинникова из деревни Афонино Пермского края содержит приют для бездомных стариков и бывших детдомовцев. До сих пор она справлялась с этим делом, полагаясь только на свои силы. Недавно женщине пришлось обратиться за помощью в программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", а в итоге она оказалась мишенью для местных чиновников и полиции.
Против нее развернули полномасштабную кампанию органы соцзащиты. Так что сердобольная попечительница стариков и сирот вдруг превратилась чуть ли не в мошенницу и аферистку, а подопечных ее забрали.
Овчинникова – сама пенсионерка — жалуется, что теперь полиция обвиняет ее в избиении подопечных и удержании документов. По ее словам, начальник территориального управления Мехоношин завел в ее отношении уголовное дело, обвиняя в незаконной предпринимательской деятельности.
"Я не предприниматель, — объясняет она. — Мы просто выживали большой семьей: дедушки, бабушки, дочки, сыночки. Я сама через многое в жизни прошла, я не могу не помочь, если вижу, что человек страдает".
В ответ на обвинение, будто она отбирала у подопечных пенсии, Овичинникова говорит, что в ее доме помощи было несколько пенсионеров, но также и погорельцы, бывшие детдомовцы, вернувшиеся из мест заключения вернулся, бомжи, которые "ничегошеньки не получают".
Теперь пенсионерку замучили бесконечными проверками, так что Валентина Павловна была вынуждена нанять адвоката-волонтера. Ведь те, кого забрали из приюта полиция и соцзащита, просятся назад, и она намерена "бороться до победного конца".
Общественный деятель Алексей Бессонов провел свое расследование и считает, что Валентина Павловна — не благотворительница, а "большая артистка". Он утверждает, что Овчинникова собрала 50-60 асоциальных людей, которые в среднем получают пенсию по восемь тысяч рублей в месяц.
Однако она, говорит Бессонов, часть этих денег оставляет, а остальные уходят непонятно куда. "Никакой благотворительности нет. Там жесткий, четкий расчет", — считает он.
Тем временем, на состояние стариков из Афонина, которых отправили в доме-интернат для престарелых и инвалидов, жалуются, что они поступили в ужасном состоянии: истощенными, запуганными и никак не могли наесться.
Один из бывших подопечных утверждает, что Валентина Павловна только пенсию за них получала, но ничего не делала. При этом, по его словам, из приюта Овчинниковой было не вырваться. "Ни врачей, ничего нет. Там и вши, и чесотка. А если что скажешь – побьют", — говорит бывший подопечный Овчинниковой.
Министр соцразвития Пермского края Павел Фокин, со своей стороны, утверждает, что эта "коммуна" не была легализована, иначе старики получали бы своевременно необходимую помощь.
По его словам, когда в приют пришла соцзащита, то увидела шестерых человек в крайне тяжелом состоянии, которые нуждались в срочной медпомощи.
Что же на самом деле создала пенсионерка: реабилитационный центр для тех, кто попал в сложную ситуацию, или же пыточные застенки, в которых избивали и обирали и без того обездоленных людей? Почему отзывы подопечных Овчинниковой столь противоречивы, и почему чиновники ополчились на нее только после того, как женщина через телевидение попросила о помощи? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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