СК: дом в Мурманске взорвался из-за умышленного повреждения оборудования

Приоритетная версия взрыва бытового газа в Мурманске — умышленное повреждение газового оборудования. Жертвами взрыва стали три человека. По предварительным данным, виновником взрыва стал 48-летний жилец квартиры на третьем этаже. Он же первым и погиб при взрыве.

Взрыв обрушил угол пятиэтажки дома 6/1 на улице Свердлова, напоминает ТАСС. Обрушились конструкции дома со второго по пятый этаж, взрыв разрушил шесть квартир. Всего же от взрыва пострадали все 20 квартир первого подъезда. Взрыв попал на записи городских камер видеонаблюдения.

В настоящее время двое пострадавших находятся в реанимации, причем один из них – в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший был выписан из больницы.

Уголовное дело было возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").