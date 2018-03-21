Четыре российских арбитра обслужат матчи чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея опубликовала список арбитров, которые в мае будут обслуживать матчи чемпионата мира по хоккею. В него вошли 32 судьи – 16 главных и 16 лайнсменов. Среди них нашлось место и четырем арбитрам из России, работающим в Континентальной хоккейной лиге.

Речь идет о главных судьях Романе Гофмане и Константине Оленине, а также линейных – Глебе Лазареве и Александре Отмахове. Напомним, что они же работали и на Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Российская сборная попала в группу "А", где вместе с ней оказались команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.