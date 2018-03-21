Чемпионат мира. Фигуристка Загитова идет второй после короткой программы

21 марта в итальянском Милане стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой, заняла второе место после выступления в короткой программе. Она получила 79,51 балла.

Лидирует же у женщин после первого дня соревнований Каролина Костнер из Италии, набравшая 80,27 баллов. Третьей стала японка Сатоко Мияхара (74,36). Российская фигуристка Мария Сотскова занимает пятое место (71,80), а вот Станислава Константинова оказалась лишь 16-й (59,19).

Произвольная программа у женщин состоится 23 марта.