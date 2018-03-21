"Ак Барсу" остался один шаг до победы в серии с "Магниткой"

В Магнитогорске состоялась четвертая встреча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным "Металлургом" и казанским "Ак Барсом". Команда Зинэтулы Билялетдинова вновь оказалась сильнее в гостях, обыграв соперника со счетом 3:2. От выхода в следующий раунд казанцев отделяет одна победа.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол "барса" Алексея Потапова хозяева поля ответили точным броском Яна Коваржа. Во второй двадцатиминутке казанским хоккеистам удалось повести в счете – отличился Иржи Секач.

После перерыва гости увеличили свое преимущество: Станислав Галиев забросил третью шайбу "Ак Барса". Игроки "Металлурга" сумели отыграть один гол усилиями все того же Яна Коваржа, однако спасти встречу им не удалось.

Счет в серии стал 3-1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Уже следующий матч в Казани, который состоится 23 марта, может вывести "Ак Барс" в полуфинал Кубка Гагарина.