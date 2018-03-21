Сотрудника ФСБ арестовали за взятку в 6 миллионов

Московский гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца сотрудника ФСБ России Николая Комарова, подозреваемого в получении взятки в 6 миллионов рублей за незаконное оформление иностранных граждан на миграционный учет.

Как передает ТАСС, такое решение принял судья Валерий Гудзенко, отправивший подсудимого в следственный изолятор до 19 мая.

Сам Комаров своей вины не признал.

В рамках уголовного дела по статье "взятка в особо крупном размере" военное следственное управление СКР по Москве обвиняет в этом преступлении сотрудников управления "М" ФСБ России Владимира Безрукова и оперативного управления ЦИБ ФСБ России Николая Комарова, а также заместителя начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ столицы МВД России Юрия Васильева.

Следствие считает, что Безруков, Комаров и Васильев в составе организованной преступной группировки с декабря 2017 года по настоящее время получили 6 миллионов рублей от Сеидова и Караева за постановку иностранных граждан, работающих на территории России, на миграционный учет. Непосредственно деньги получал Комаров, оформлял – Васильев, а Безруков в качестве сотрудника ФСБ должен был обеспечивать общую безопасность подельников.