"Трактор" победил "Салават" и сравнял счет в серии

Челябинский "Трактор" у себя дома сумел крупно победить уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Итоговый счет – 4:1 в пользу хозяев льда. Благодаря этой победе "трактористы" сравняли счет в серии (2:2). Следующая игра пройдет в Уфе 23 марта.

В составе "Трактора" отличились Ник Бэйлен, Рихард Гюнге, Александр Шаров и Артем Бородкин. У уфимского клуба единственную шайбу забросил Теему Хартикайнен.

У хозяев льда двумя голевыми передачами отметился форвард Виталий Кравцов. Он уже набрал 11 очков в нынешнем розыгрыше плей-офф. Таким образом, юный нападающий "Трактора" сумел превзойти рекорд Алексея Яшина по количеству очков для игроков младше 19 лет.