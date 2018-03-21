Дело Скрипаля: Лондон выдвигает новые обвинения

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Отравление Скрипаля 24 минуты назад
Дело Скрипаля: Лондон выдвигает новые обвиненияЧитайте нас в Telegram
В Лондоне выступил глава МИДа Борис Джонсон — с новыми, слишком фантастическими даже для британской политики версиями по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Лидер лейбористов Джереми Корбин прямо заявил, что для обвинений в адрес Москвы нужно нечто более конкретное. И тут же стал объектом травли в СМИ.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон представил очередную версию отравления Сергея Скрипаля. Отсутствие фактов завело министра в глубокую конспирологию. Теперь Джонсон говорит, что покушение на бывшего полковника было нужно для того, чтобы на выборах президента России победил Владимир Путин.
"Мне кажется, что время покушения тесно связано с прошедшими выборами в России, — заявил министр иностранных дел Великобритании. — Многим далеким от демократии личностям, оказавшимся в критическом положении перед выборами, зачастую проще создать в общественном сознании образ врага".
Российские выборы не дают покоя не только Джонсону. В Великобритании ревниво наблюдают за тем, как один за другим партнеры Лондона по НАТО и Евросоюзу поздравляют президента России с победой, в телефонных разговорах и телеграммах ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон, ни Жан Клод Юнкер, о деле Скрипаля даже не обмолвились.
Во время выступления в парламенте премьер-министр Тереза Мэй вообще тему России обходила стороной и явно замешкалась, когда ее спросили, как в условиях конфликта с Москвой правительство собирается взаимодействовать с россиянами, чтобы обеспечить безопасность британских болельщиков во время чемпионата мира по футболу. "Мы хотим, чтобы британские футбольные болельщики были в безопасности, — ответила она. — Сейчас мы работаем с полицией для того, чтобы обеспечить поддержку нашим болельщикам, путешествующим в Россию. Министерство иностранных дел будет следить за ситуацией и предоставит рекомендации по нахождению в России и информацию о доступной помощи болельщикам".
Между тем, из больницы в Солсбери выписывают полицейского, который отравился, занимаясь делом Скрипаля. Бывший полковник и его дочь по-прежнему в коме. Эксперты из организации по запрещению химического оружия заявляют, что им понадобиться минимум две недели на то, чтобы определить состав вещества, которым, как утверждают британцы, отравили Скрипаля. Возникает вопрос, почему британским экспертам на анализ и выводы хватило всего двое суток. Очевидно, что конфликт с Москвой — пока единственный результат, которого добилось правительство Мэй, раздувая этот скандал.
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