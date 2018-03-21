Российские гандболистки обыграли румынок в отборе на чемпионат Европы

Женская сборная России одержала победу над командой Румынии в третьем матче квалификационного турнира чемпионата Европы по гандболу 2018 года. Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 30:25 в пользу россиянок.

В турнирной таблице четвертой группы российская команда набрала 4 очка. Столько же в активе у румынок. В активе сборной Австрии 2 очка, Португалии — 0. В следующем туре сборная России 25 марта в гостях снова встретится со сборной Румынии.

Чемпионат Европы пройдет с 30 ноября по 16 декабря во Франции.