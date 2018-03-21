Глава WADA: мы решим проблемы с Россией задолго до Олимпиады в Токио

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди ответило на вопросы по поводу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, организации сумеют решить эти проблемы задолго до Олимпийских игр 2020 года в Токио.

"Мы 15 месяцев сотрудничаем с Россией и ее правительством, день за днем работаем над решением сложившейся ситуации, — рассказал Риди, которого цитирует ТАСС. — Я по-прежнему уверен, что мы решим проблемы задолго до Олимпиады в Токио. Мы встретимся с российскими властями в ближайшие дни".

"Мы будем неделю за неделей работать с российскими властями, сейчас хороший момент, чтобы решить эту ситуацию. Сейчас существует недостаток доверия к России, когда мы встретимся с властями, нам важно донести до них это, тогда возможен шаг вперед в этой ситуации. После сегодняшнего форума я поговорю с представителями Олимпийского комитета России, потом я намерен встретиться с Минспортом РФ", — добавил он.

Кроме того, генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что WADA будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям организации.