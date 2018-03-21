В центре Москвы обрушилась часть административного здания

Кровля административного здания, находящегося на реконструкции, обрушилась в центре Москвы на площади 80 квадратных метров, по данным источников в экстренных службах, имеются пострадавшие.

Как передает РИА Новости, в столичном управлении МЧС рассказали, что в трехэтажном доме № 31 на Трубной улице, который находился на реконструкции, произошло частичное обрушение фасада и кровли.

В результате ЧП были повреждены четыре припаркованных легковых автомобиля. Данных о пострадавших в МЧС не поступало.

В то же время, как сообщает ТАСС, источник в экстренных службах сообщил, что пострадали три человека.

При этом директор школы №2054 Ирина Бородина опровергла сообщения СМИ о том, что в учебном заведении обрушилась крыша и якобы к пострадавшим была вызвана скорая. "В школе ничего не обрушилось", — заявила Бородина.