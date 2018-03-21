Саркози освободили из-под стражи

Полицейские завершили допрос экс-президента Франции Николя Саркози. Допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году. По завершении допроса политик был освобожден из-под ареста.

Как уточняет ТАСС, Саркози был вызван в город Нантер, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями утром во вторник. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился.

По данным местных СМИ, в ближайшее время в Нантер должны прибыть три французских судьи, которые могут предъявить Саркози обвинения, либо же сообщить ему, что он будет проходить по делу о финансировании в качестве свидетеля.